Adrien Rabiot remplacé : L'After Foot se déchaine contre Didier Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est très clairement le gros point de crispation autour de cette demi-finale de la Coupe du monde. Le remplacement d'Adrien Rabiot à la mi-temps fait effectivement grandement parler. Et au micro de l'After Foot, les commentaires ont été rudes contre la décision de Didier Deschamps.

Mardi soir, l'équipe de France a été éliminée de la Coupe du monde par l'Espagne (2-0). Et alors que les critiques fusent contre les Bleus, Didier Deschamps est notamment pointé du doigt pour avoir fait sortir Adrien Rabiot à la mi-temps. « Il a pris un carton jaune et il a déjà failli en prendre un deuxième. C’est difficile pour un milieu de terrain avec une telle intensité, dans un tel match, de pouvoir jouer libéré et faire des interventions », s'est justifié le sélectionneur des Bleus. Des explications qui n'ont pas suffi à convaincre le journaliste Julien Laurens au micro de l'After Foot.

Deschamps prend cher dans l'After Foot « Tout m'a déçu. Deschamps m'a déçu dans ses choix d'avant-match. Dans son management du match, Rabiot sort parce qu'il a un carton jaune... je suis désolé mais pour moi c'est scandaleux! C'est ton seul joueur qui est limite au niveau avec Upamecano dans cette première période, il gagne sept ou huit duels, c'est le seul qui gagne ses duels. Pour moi, il a fait n'importe quoi du début à la fin! Tchouaméni n'avait rien à faire comme titulaire dans ce match, il aurait dû garder Koné », lâche-t-il sur le plateau de l'émission de RMC avant que Florent Gautreau n'en rajoute une couche : « Qu'est-ce que c'est de sortir un mec parce qu'il a un carton jaune? Le meilleur milieu de terrain de la première période, tu le laisses, tu rajoutes Koné. Je ne dis pas qu'on aurait gagné, on était moins forts. Mais peut-être que tu pouvais tenter un truc avec trois au milieu. Quand il envoie Koné s'échauffer à la 46e, je me suis dit "il va le tenter" ».