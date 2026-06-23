«Je n’en ai jamais parlé» : Luca Zidane dévoile un secret sur sa vie privée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire dans les buts de l'Algérie pour la Coupe du monde 2026, Luca Zidane s'est longuement confié auprès d'un podcast espagnol. Le fils de Zinedine Zidane a notamment révélé qu'il voyait un coach mental depuis quelques mois. Une décision qui a changé sa vie selon lui.

Vivre dans l'ombre d'un père qui est une légende du football n'est pas toujours facile à assumer. Luca Zidane est bien placé pour en parler. D'ailleurs, le portier de la sélection algérienne reconnaît qu'il a fini par prendre un coach mental pour gérer la situation.

Luca Zidane se confie « Les critiques ont toujours été là pour moi. Mon père, en tant qu’entraîneur, ne m’a jamais conseillé. On parle beaucoup de football, mais pas avec mon père. Mon père ne se mêle pas de ce que tu dois faire. Ma mère, oui. Avec ma mère, tu rentres après un match et elle te dit : “Pourquoi tu as fait ça ?”. Toujours. Mon père, très peu. J’ai commencé à travailler avec un coach mental. Je n’en ai jamais parlé. Pour moi, ça a changé ma vie. Surtout dans le football. Parce que je pense qu’aujourd’hui, il est tout aussi important d’être bien mentalement que physiquement », confie-t-il au micro du podcast Los Amigos de Edu avant d'évoquer la difficulté de porter le nom Zidane.