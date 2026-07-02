Coupe du monde : Zinedine Zidane exclu en 2006 contre l'Italie, son successeur est connu

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La finale de la Coupe du monde 2006 a marqué les esprits avec l'expulsion de Zinedine Zidane à la suite de son coup de boule sur Marco Materazzi. Après avoir marqué face à l'Italie, le Français avait donc reçu un carton rouge. Et voilà que 20 ans plus, à l'occasion de cette Coupe du monde 2026, on a fini par trouver le successeur de Zidane. Explications.

Les affiches des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 commencent à se préciser et on y retrouvera les Etats-Unis. A domicile, les joueurs de Mauricio Pochettino ont validé leur qualification en éliminant la Bosnie. Alors qu'ils affronteront ensuite la Belgique de Rudi Garcia, voilà qu'il faudra faire sans Folarin Balogun. Auteur de son 3ème but dans la compétition lors de ce seizième de finale, l'attaquant de l'AS Monaco n'a ensuite pas fini la rencontre, étant expulsé un peu après l'heure de jeu.

Balogun après Garrincha, Ronaldinho et Zidane Avec ce but puis ce carton rouge face à la Bosnie, Folarin Balogun rejoint un cercle fermé. En effet, avec l'Américain, ils sont désormais à avoir marqué puis avoir été exclu dans une rencontre de Coupe du monde. Ça avait été le cas de Garrincha en 1962, de Ronaldinho en 2002 et de Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du monde 2006 face à l'Italie. Balogun succède ainsi à la légende de l'équipe de France.