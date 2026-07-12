Coupe du monde 2026 - «On est méchant» : Un joueur de Deschamps balance sur le comportement de l’équipe de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026, les Bleus vont affronter l’Espagne ce mardi soir. Alors que tout le groupe de l’équipe de France semble parfaitement concentré sur cette fin de compétition, Ibrahima Konaté a révélé ce dimanche que ses partenaires pouvaient se montrer méchants sur le terrain.

Le défi est clair pour l’équipe de France. Les Bleus sont en mission afin de remporter pour la troisième fois de leur histoire la Coupe du Monde. Alors que le choc face à l’Espagne ce mardi soir approche à grands pas, les hommes de Didier Deschamps sont parfaitement concentrés. D’autant que sur cette compétition, les Bleus n’ont pas hésité à se montrer très solidaires et costauds face à leurs adversaires.

« On voit que chaque joueur est dans un état esprit de gagne » « Méchants ! Méchants ! On a la capacité à 'switcher' entre la veille à l'entraînement, où on est taquins, où ça va rigoler, où c'est bon enfant - tout en étant extrêmement sérieux, hein. Mais lorsque l'on arrive avant le match ou que l'on est sur le chemin dans le bus, on voit que chaque joueur est dans un état esprit de gagne. On a le même objectif commun. C'est pour ça j'utilise ce mot pour nous décrire », a ainsi confié Ibrahima Konaté en conférence de presse ce dimanche concernant la mentalité affichée par cette équipe de France.