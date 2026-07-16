Coupe du monde 2026 : L'erreur fatale de Didier Deschamps qui se fait allumer par tous les consultants !

Après l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps se fait vivement critiquer notamment pour son choix de remplacer Adrien Rabiot à la mi-temps. Une décision que Johan Micoud et Eric Di Meco ne comprennent pas.
A la mi-temps de la demi-finale opposant la France à l'Espagne, Didier Deschamps a décidé de faire sortir Adrien Rabiot qui avait pourtant été le meilleur tricolore sur cette première période. Un choix surprenant que le sélectionneur des Bleus avait justifié : « Il a pris un carton jaune et il a déjà failli en prendre un deuxième. C’est difficile pour un milieu de terrain avec une telle intensité, dans un tel match, de pouvoir jouer libéré et faire des interventions ». Une explication qui n'a pas du tout convaincu Johan Micoud qui ne comprend pas comment Didier Deschamps a pu se priver d'Adrien Rabiot.
Deschamps prend cher
« Ce n'est pas possible. On en parle? Ce n'est pas possible d'avoir ce raisonnement! On est en train de jouer une demi-finale de Coupe du monde. Et tu sors ton meilleur joueur parce qu'il a un jaune et qu'il a refait une faute à la 45e? Ça, je ne peux pas l'entendre. Tu prends un bouillon terrible en première mi-temps et tu en as un qui te sort deux ou trois impacts, qui existe dans le match... et tu le sors », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.
«Ce n'est pas possible»
Même son de cloche dans l'émission Apolline Matin sur RMC avec un Eric Di Meco qui n'épargne pas non plus Didier Deschamps : « J'ai quelques regrets parce que ça se joue sur les faits de jeu. On a bien commencé sur les 20 premières minutes dans un schéma qu'on attendait. L'Espagne avait le ballon et nous évoluions dans un bloc un peu plus bas que d'habitude pour jouer en contre. En début de match, on était dedans mais on concède un penalty bête pour une équipe qui n'a pas connu ce genre de problème depuis le début de la compétition: être menée au score, devoir réagir. On a senti que les têtes se baissaient, Saliba est sorti, Rabiot est sorti à la mi-temps parce qu'il a un jaune. Ça, c'est nouveau, maintenant quand on prend un carton jaune, on ne peut plus au football? Alors que ça avait été notre meilleur joueur ».