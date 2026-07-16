Coupe du monde 2026 : L'erreur fatale de Didier Deschamps qui se fait allumer par tous les consultants !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps se fait vivement critiquer notamment pour son choix de remplacer Adrien Rabiot à la mi-temps. Une décision que Johan Micoud et Eric Di Meco ne comprennent pas.

A la mi-temps de la demi-finale opposant la France à l'Espagne, Didier Deschamps a décidé de faire sortir Adrien Rabiot qui avait pourtant été le meilleur tricolore sur cette première période. Un choix surprenant que le sélectionneur des Bleus avait justifié : « Il a pris un carton jaune et il a déjà failli en prendre un deuxième. C’est difficile pour un milieu de terrain avec une telle intensité, dans un tel match, de pouvoir jouer libéré et faire des interventions ». Une explication qui n'a pas du tout convaincu Johan Micoud qui ne comprend pas comment Didier Deschamps a pu se priver d'Adrien Rabiot.

Deschamps prend cher « Ce n'est pas possible. On en parle? Ce n'est pas possible d'avoir ce raisonnement! On est en train de jouer une demi-finale de Coupe du monde. Et tu sors ton meilleur joueur parce qu'il a un jaune et qu'il a refait une faute à la 45e? Ça, je ne peux pas l'entendre. Tu prends un bouillon terrible en première mi-temps et tu en as un qui te sort deux ou trois impacts, qui existe dans le match... et tu le sors », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.