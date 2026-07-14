Coupe du monde 2026 : Lamine Yamal se fait recadrer avant France/Espagne !

Axel Cornic

L’équipe de France peut compter sur des joueurs de très haut niveau, comme avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Mais l’Espagne n’est pas en reste et elle a notamment un certain Lamine Yamal qui, à seulement 19 ans, est déjà considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de la planète.

Tous les yeux sont tournés vers la première demi-finale de cette Coupe du monde 2026, avec l’équipe de France qui est décidée à aller chercher une troisième finale consécutive. Mais il faudra d’abord battre l’Espagne, qui semble s’avancer sans aucune peur face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Où est passé le vrai Lamine Yamal ? C’est Lamine Yamal qui a lancé les hostilités il y a quelques jours déjà, en lançant : « Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous ! On n'a pas peur ». Le problème, c’est que le prodige du FC Barcelone et de la sélection espagnole n’est pas vraiment en position de force avant d’affronter l’équipe de France. Sa Coupe du monde se résume en effet à quelques sorties timides et un tout petit but, lors du match de poule face à l’Arabie Saoudite le 21 juin dernier (0-4). Tout l’inverse de Kylian Mbappé, mais également d’Ousmane Dembélé, Michael Olise ou encore Lionel Messi et Harry Kane, qui figurent parmi les meilleurs de cette édition 2026.