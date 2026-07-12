Coupe du Monde 2026 - «Ils voient tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux» : L’annonce inattendue sur l’équipe de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour la troisième édition consécutive, l’équipe de France s’est hissée jusqu’au dernier carré de la Coupe du Monde. Alors qu’ils vont affronter l’Espagne en demi-finale mardi soir, les Bleus restent focalisés sur leur objectif de troisième étoile. Cependant, cela n’empêche pas les partenaires de Kylian Mappé d’être avertis de ce qu’il se dit sur eux sur les réseaux sociaux. Explications.

L’équipe de France répond présente. Après avoir remporté la Coupe du Monde en 2018 puis après l’avoir perdu à l’issue d’une séance de tirs aux but malheureuse il y a quatre ans, revoilà les Bleus dans le dernier carré d’un mondial. Afin d’aller chercher une troisième étoile, les hommes de Didier Deschamps vont devoir s’imposer ce mardi soir face à l’Espagne. Si depuis le début de la compétition, le groupe français vit très bien, le journaliste Fabrice Hawkins a dévoilé des informations intéressantes à ce sujet ce dimanche.

« Les Bleus sont dans une bulle, mais ils voient tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux » « Les Bleus sont dans une bulle, mais ils voient tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils sont très connectés, ils ne sont pas dupes de l’optimisme qu’il y a autour, mais ce sont des joueurs qui restent très concentrés. Ils ne veulent pas céder à l’euphorie et Didier Deschamps est là pour leur rappeler qu’absolument rien n’est fait. Mais depuis le début de la compétition, ils parlent de mission sur cette Coupe du Monde », a ainsi révélé le journaliste pour RMC ce dimanche.