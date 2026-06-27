Coupe du Monde 2026 : Le carton de l'équipe de France sur M6 !

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’équipe de France affrontait la Norvège pour son dernier match de poule lors de cette Coupe du monde 2026. Portés par un grand Ousmane Dembélé auteur d’un triplé, les Bleus se sont imposés 4-1 et affronteront la Suède en seizième de finale. Grâce à cette rencontre face aux coéquipiers d’Erling Haaland, M6 a réalisé une énorme audience.

L’équipe de France termine en beauté. Pour leur dernier match de poule face à la Norvège dans cette Coupe du monde 2026, les partenaires de Manu Koné n’ont pas fait dans la dentelle et ils se sont imposés 4-1. Déjà buteur contre l’Irak, Ousmane Dembélé y est cette fois allé de son triplé et c’est Désiré Doué qui a parachevé la victoire des Bleus en fin de match de la tête. Kylian Mbappé est lui resté muet pour la première fois dans la compétition et son compteur reste donc bloqué à quatre buts.

Grosse audience pour M6 Les joueurs de Didier Deschamps se sont donc régalés et cela fait les affaires de M6. D’après les chiffres communiqués par Médiamétrie, le match de l’équipe de France face à la Norvège a attiré pas moins de 13,68 millions de téléspectateurs. Un score semblable à celui atteint pour la rencontre face au Sénégal, qui avait rassemblé 13,99 millions de téléspectateurs. Le match face à l’Irak n’avait lui rassemblé que 4,9 millions de téléspectateurs car il avait commencé à 23H mais surtout car il s’était fini à 2H48 en raison des nombreuses interruptions à cause des orages.