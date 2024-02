PSG - Real Madrid - Équipe de France... À quoi vont ressembler les futurs maillots des stars ?

La rédaction

Les premiers clichés de maillots de grands clubs comme le PSG et le Real Madrid pour la saison 2024-2025, ainsi que celui de certaines sélections nationales comme l’équipe de France, ont fuité ces dernières semaines. Ces maillots, aux designs originaux qui font parfois référence au passé de ces différentes équipes, pourraient déjà taper dans l'oeil des supporters. Petit tour d'horizon.

Le PSG, un look rétro

Du côté du PSG, les trois maillots de la saison prochaine ont déjà fuité. Le 1er comporte les couleurs traditionnelles du club et rappellera certainement aux supporteurs le maillot parisien de la saison 1990-1991, qui contenait un fond bleu ainsi qu’une bande rouge au milieu du maillot. La tunique extérieure rend hommage aux Jeux Olympiques qui auront lieu l'été prochain en France. La base du maillot est blanche, la Tour Eiffel est représentée en rouge et en bleu et elle traverse l’avant du maillot. Concernant l’ultime maillot, en l’occurrence le maillot Third du PSG, il est sur fond rose et contient deux bandes noires.

🔴🔵 Maillot PSG 2024-2025 ! @lasource75006 pic.twitter.com/EeEh0cbtfM — ParisTeam (@Paristeamfr) February 1, 2024

Nuances de gris pour le Real Madrid

Un aperçu du futur maillot third du Real Madrid a également fuité. Cette tunique, très sobre, ne contient que des nuances de gris. Le maillot comporte également plusieurs bandes blanches sur les épaules. Mbappé, qui arrive en fin de contrat avec le PSG, est déjà annoncé au Real Madrid pour la saison prochaine et aura ainsi certainement l’occasion de le porter...

🚨Les premières images du maillot Third du Real Madrid pour la saison 2024-2025 : (@Footy_Headlines🎖️) pic.twitter.com/KlOO6Usoci — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) December 5, 2023

Le Bayern retrouve sa couleur d'origine

De son côté, le Bayern Munich va retrouver son rouge d'origine la saison prochaine, alors qu'il évolue actuellement dans un blanc inédit. Il y aura normalement trois nuances de rouges différents, le classique du club, combiné à un rouge plus foncé et à un marron foncé. Cependant, la conception exacte n’est pas encore connue. De quoi annoncer du lourd pour Harry Kane et ses coéquipiers...

🚨 Le maillot domicile 2024/2025 du Bayern Munich va RETROUVER son rouge ! 🔴Il y aura 3 nuances différentes : Le classique du club comme couleur principale, combiné avec un rouge foncé et un marron foncé. La conception exacte n'est pas encore connue !@Footy_Headlines pic.twitter.com/hifz0as6ZX — Univers Bayern (@UniversBayern) November 30, 2023

Les Bleus retrouvent du clair !

Le maillot que portera l’équipe de France lors de l’euro 2024 en juin prochain devrait être plus traditionnel. En effet, un bleu plus classique a été choisi pour cette tunique, qui devrait également contenir un col blanc et des manches bleu blanc rouge. Le coq, emblème national de la France, devrait être doré ce qui le fera davantage ressortir. Un maillot vintage très réussi, qui devrait permettre à Kylian Mbappé et Antoine Griezmann de briller durant la compétition.

Ce à quoi devrait ressembler le nouveau maillot de l'Équipe de France pour l’Euro 2024. 🇨🇵📸 @Footy_Headlines pic.twitter.com/adPBdhavKq — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2023

L'Allemagne annonce la couleur

Le pays hôte de cet Euro 2024, en l’occurrence l’Allemagne, arborera quant à lui ses couleurs blanches classiques. Les manches du maillot sont à l’effigie du drapeau, et affichent donc les couleurs noires, rouges et jaune. Une tunique sobre mais efficace pour Leroy Sané, Joshua Kimmich et Antonio Rüdiger.

🚨 FUITE du maillot domicile de l’Allemagne pour l’Euro 2024 ! 😍🇩🇪@Footy_Headlines pic.twitter.com/2oUaDhVOdZ — Univers Bayern (@UniversBayern) December 30, 2023

Newcastle la joue old school

Le troisième maillot de Newcastle pour la saison 2024-2025 sera dans un style rétro, rappelant ses couleurs des années 90. Les Magpies seront munis d’un maillot composé de la couleur emblématique EQT Green d’Adidas.

👕| Le troisième maillot de Newcastle pour la saison 2024-2025 a un style années 1990. Il ramène l'ambiance des années 1990 en utilisant la couleur emblématique EQT Green d'Adidas.#NUFC | @Footy_Headlines pic.twitter.com/Pi48nQNKyx — Magpie France (@FrMagpie) November 30, 2023

Arthur Debachy