Cyclisme - Tour de France : « Pogacar-Vingegaard ? Il y a de l'admiration, mais ils ne m'intimident pas », les vérités de Seixas

Alexandre Higounet

Alors qu'il monte en puissance au fil des étapes en ce début de Tour de France, apparaissant de plus en plus en jambes, Paul Seixas a su aussi se montrer discret, histoire d'éloigner un peu la lumière et la pression. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut y voir le signe d'un quelconque complexe d'infériorité par rapport à Tadej Pogacar...

Depuis le Grand Départ, qui s'est tenu samedi dernier du côté de Barcelone, Paul Seixas semble monter en puissance au fil des jours, apparaîssant de mieux en mieux lorsque le rythme de la course s'intensifie. Pour autant, le Français s'est montré très discret en course et en dehors, et cela répond à une stratégie bien calculée visant à éloigner au maximum la pression et la lumière.

« Il va peut-être falloir que je sois un peu plus sur la retenue, plus observateur » Paul Seixas l'a aisément reconnu à l'occasion d'un entretien avec France Télévisions, dont quelques extraits ont été diffusés pendant la retransmission en direct de la cinquième étape ce mercredi : « Je préfère aborder le Tour en me disant comment je vais gérer ces trois semaines. Il va peut-être falloir que je sois un peu plus sur la retenue, plus observateur. Il ne faut pas non plus une trop grosse pression de résultats, mais je vais jouer le général et je vais tout donner pour être le mieux placé ».