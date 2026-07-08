Cyclisme - Tour de France : Pogacar continue de travailler le mental de Vingegaard...

A la faveur des premières étapes du Tour de France, Tadej Pogacar continue son travail de sape sur le mental de son principal rival Jonas Vingegaard. Les événements intervenus ces deux derniers jours en apportent une preuve formelle. Le leader slovène de l'équipe UAE Team Emirates ne lâche pas un centimètre à son adversaire...
Tadej Pogacar est décidément aussi fort physiquement qu'il l'est dans l'art de matraquer mentalement ses adversaires, de jouer avec eux, à commencer par son principal rival Jonas Vingegaard. Le début de Tour de France en offre encore un exemple frappant. Après avoir dans un premier temps laissé gagner son lieutenant Isaac Del Toro, pour le placer lui aussi dans le jeu pour le maillot jaune et perturber les stratégies adverses, le champion slovène s'est attelé plus précisément au cas Jonas Vingegaard...
Ce n'est pas le maillot jaune que visait Pogacar en faisant rouler les UAE lors de l'étape des Angles...
Beaucoup s'étaient ainsi interrogés sur l'attitude des UAE lors de la troisième étape arrivant aux Angles, l'équipe émiratie menant grand train pour revenir sur les échappées et jouer la victoire pour Pogacar, alors qu'elle ne revêtait pas une grande importance stratégique a priori. Pourquoi alors ? Principalement pour récupérer le maillot jaune. Enfin pas tout à fait... Plus précisément pour l'enlever des épaules de Vingegaard afin qu'il ne se sente pas pousser des ailes.
Un objectif bien précis...
Un élément permet de le prouver de manière claire : l'équipe UAE Team Emirates a totalement laissé filer l'échappée le lendemain, laissant le maillot jaune à l'arrivée à Torstein Traeen des Uno-X. Si avoir le jaune avait été important pour Pogacar, il aurait pu demander à son équipe de contrôler les écarts à distance, sans que cela n'entame trop les forces. Mais Pogacar n'était pas plus attaché que cela au maillot jaune, comme l'a confirmé le directeur sportif des UAE, Andre Hauptman dans l'Equipe : « Notre objectif aujourd'hui était de contrôler nos principaux rivaux au classement général, nous l'avons plutôt bien fait. C'est difficile de contrôler toutes les étapes, on sait que la route jusqu'à Paris est longue. On ne veut pas dépenser toute notre énergie et en garder pour reprendre le maillot jaune ». Bref, Pogacar n'était pas plus intéressé par le maillot jaune lors de l'arrivée aux Angles, il voulait surtout que Vingegaard ne l'ait plus...