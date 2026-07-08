Cyclisme - Tour de France : Pogacar continue de travailler le mental de Vingegaard...

Alexandre Higounet

A la faveur des premières étapes du Tour de France, Tadej Pogacar continue son travail de sape sur le mental de son principal rival Jonas Vingegaard. Les événements intervenus ces deux derniers jours en apportent une preuve formelle. Le leader slovène de l'équipe UAE Team Emirates ne lâche pas un centimètre à son adversaire...

Tadej Pogacar est décidément aussi fort physiquement qu'il l'est dans l'art de matraquer mentalement ses adversaires, de jouer avec eux, à commencer par son principal rival Jonas Vingegaard. Le début de Tour de France en offre encore un exemple frappant. Après avoir dans un premier temps laissé gagner son lieutenant Isaac Del Toro, pour le placer lui aussi dans le jeu pour le maillot jaune et perturber les stratégies adverses, le champion slovène s'est attelé plus précisément au cas Jonas Vingegaard...

Ce n'est pas le maillot jaune que visait Pogacar en faisant rouler les UAE lors de l'étape des Angles... Beaucoup s'étaient ainsi interrogés sur l'attitude des UAE lors de la troisième étape arrivant aux Angles, l'équipe émiratie menant grand train pour revenir sur les échappées et jouer la victoire pour Pogacar, alors qu'elle ne revêtait pas une grande importance stratégique a priori. Pourquoi alors ? Principalement pour récupérer le maillot jaune. Enfin pas tout à fait... Plus précisément pour l'enlever des épaules de Vingegaard afin qu'il ne se sente pas pousser des ailes.