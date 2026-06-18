Cyclisme - Tour de France : Il livre sa vérité sur le choix de Seixas

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar a littéralement survolé la première étape du Tour de Suisse et qu'au Tour Auvergne-Rhône Alpes, c'est son lieutenant Isaac Del Toro qui a largement dominé les débats, Seixas ayant abandonné sur chute sans apparaître plus fort que le Mexicain au préalable, les propos de Cyrille Guimard critiquant la participation au Tour de France du prodige français dès cette année raisonnent avec plus de force, au-delà de la pure réalité sportive.

Entre l'écrasante victoire de Pogacar lors de la première étape du Tour de Suisse, et la domination de son lieutenant Isaac Del Toro lors du Tour Auvergne-Rhône Alpes, dont il est certain qu'il aurait été largement dans le match avec Paul Seixas si ce dernier n'avait pas dû abandonner sur chute, la marge de manoeuvre du jeune leader de Décathlon-CMA CGM avant le départ du Tour semble s'être rétrécie.

« Quand on voit la domination de Pogacar et celle d’Isaac Del Toro... » Une évolution qui ne surprend pas Cyrille Guimard, qui martèle depuis plusieurs mois que Seixas ne doit pas faire le Tour dès cette année et qui a commenté ces dernières heures pour sa chronique sur cyclismactu.net : « La réalité, je l’ai déjà dite : Seixas est trop pressé. Et la patience ne fait pas perdre de temps. Quand on voit la domination de Pogacar et celle d’Isaac Del Toro, on parle déjà de deux coureurs de la même équipe. Derrière, il y a encore Vingegaard. Faire le Tour à 19 ans… Les discours sont déjà prêts : "Il va apprendre, prendre de l’expérience". Je suis désolé, quand tu passes un concours pour entrer dans une grande école, tu n’y vas pas pour apprendre à passer des concours. Tu y vas pour réussir. Paul Seixas est un coureur qui doit faire son premier Tour quand il a pratiquement toutes les cartes en main pour gagner. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Même s’il faisait deuxième, il aurait été battu. Si c’était par exemple David Gaudu, on dirait que c’est un résultat formidable. Mais pas pour Seixas ».