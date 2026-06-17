Cyclisme : « Ce qui m'impressionne le plus chez Tadej, c'est... », les mots forts du boss de Pogacar

Alexandre Higounet

A moins de trois semaines du Grand Départ du Tour de France, qui se tiendra à Barcelone, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, a accordé une longue interview au quotidien sportif espagnol Marca. Et à cette occasion, il a lâché quelques confidences sur Tadej Pogacar, qui visera un cinquième maillot jaune cet été.

Alors que le Tour de France va débuter dans moins de trois semaines et que Tadej Pogacar peaufine sa préparation en disputant actuellement le Tour de Suisse, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, a accordé une longue interview au quotidien sportif espagnol Marca. A cette occasion, le boss du Slovène a lâché quelques moments de confidence au sujet du double champion du monde.

« Il n'y a pas de formule magique pour le devenir, on l'a ou on ne l'a pas » Fernandez-Matxin a notamment confié au sujet de Pogacar : « Ce qui m'impressionne le plus chez Tadej, c'est qu'il n'est pas seulement un champion ; c'est un leader. Et il y a une différence importante entre les deux. Un leader se soucie de ses coéquipiers, est prêt à les aider et montre l'exemple par ses actions au quotidien. Il est le premier à se préoccuper du bien-être du groupe, même du staff. Ce sont des qualités qui distinguent les vrais leaders, au-delà des résultats sportifs. En ce sens, Tadej est un véritable leader. Je le lui dis souvent en privé, mais j'aime aussi le reconnaître publiquement car c'est l'une des qualités que j'apprécie le plus chez lui. C'est un trait de caractère inné, quelque chose qui ne s'apprend ni ne s'achète. Il n'y a pas de formule magique pour devenir un leader. On l'a ou on ne l'a pas. Et je crois que Tadej l'a naturellement. Si l'on ajoute à cela son immense talent de cycliste, on obtient un coureur vraiment exceptionnel ».