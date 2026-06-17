Cyclisme - Tour de France : Le boss de Pogacar évoque le cas Seixas...

Alexandre Higounet

A moins de trois semaines du départ du Tour de France, et alors que Tadej Pogacar peaufine actuellement sa préparation en participant au Tour de Suisse, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, a évoqué à l'occasion d'un entretien avec Marca la présence de Paul Seixas au départ début juillet.

Le Tour de France va débuter dans moins de trois semaines, et pour Tadej Pogacar, qui finalise sa préparation en disputant actuellement le Tour de Suisse, l'heure est venue de régler les derniers détails, comme le fait de perdre les deux kilos de muscle qu'il avait pris en plus dans l'optique de Paris-Roubaix. Interrogé dans les colonnes de Marca, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, ne s'en inquiète pas : « Eh bien, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter outre mesure d'un kilo ou deux pour un cycliste de son calibre. Quand on dit qu'un coureur pèse deux kilos de plus, il faut analyser ce que ces kilos supplémentaires représentent réellement : il ne s'agit pas toujours d'un excès de poids, mais plutôt d'une masse musculaire plus importante ou d'autres facteurs influençant la performance. Dans l'optique des Classiques, ce n'est pas forcément un inconvénient. Gorka, le nutritionniste, avec Tadej, suit et planifie ces aspects avec une grande précision. Ils savent ce qui est le mieux à chaque étape de la saison et prennent les bonnes décisions. Bien sûr, en vue du Tour de France, l'objectif sera d'atteindre son poids optimal ».

« Un cycliste français sur le Tour peut subir une pression émotionnelle et médiatique très lourde, surtout à 19 ans » A l'occasion de cet entretien, Fernandez-Matxin a également été interrogé sur la participation de Paul Seixas au Tour de France, alors qu'il n'est âgé que de 19 ans : « Il faut aussi comprendre les facteurs qui sous-tendent chaque décision, car ils ne sont pas toujours évidents de l'extérieur. On se dit souvent : « Je changerais ceci ou cela », mais des circonstances dictent complètement le choix. Si l'on comprend ces facteurs, je dirais que c'est un coureur avec un fort caractère. On connaît ses qualités, on connaît son potentiel, mais le fait qu'il soit le seul leader de son équipe, qu'il soit français et qu'il participe au Tour de France, signifie que la pression des médias et des fans est très forte, parfois même plus forte que la normale pour son âge. Un cycliste français sur le Tour peut subir une pression émotionnelle et médiatique très lourde, surtout à 19 ans, mais il faut aussi dire que son caractère, ses capacités physiques et son talent sont indéniables. Nous l'avons tous constaté ».