Cyclisme - Tour de France : Seixas rival de Pogacar ? Le boss d'UAE livre son verdict !

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien sportif espagnol Marca, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, a été interrogé sur la participation de Paul Seixas au Tour de France. Voit-il le jeune prodige français comme un véritable rival de Pogacar pour le maillot jaune dès cette saison ? Entre les lignes, on devine sa réponse,,,

A moins de trois semaines du Grand Départ du Tour de France, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de la formation UAE Team Emirates a accordé une longue interview au quotidien sportif espagnol Marca. Le boss de Tadej Pogacar a notamment été questionné sur la participation de Paul Seixas, alors qu'il n'est âgé que de 19 ans. Fernandez-Matxin a répondu : « Il faut aussi comprendre les facteurs qui sous-tendent chaque décision, car ils ne sont pas toujours évidents de l'extérieur. On se dit souvent : « Je changerais ceci ou cela », mais des circonstances dictent complètement le choix. Si l'on comprend ces facteurs, je dirais que c'est un coureur avec un fort caractère. On connaît ses qualités, on connaît son potentiel, mais le fait qu'il soit le seul leader de son équipe, qu'il soit français et qu'il participe au Tour de France, signifie que la pression des médias et des fans est très forte, parfois même plus forte que la normale pour son âge. Un cycliste français sur le Tour peut subir une pression émotionnelle et médiatique très lourde, surtout à 19 ans, mais il faut aussi dire que son caractère, ses capacités physiques et son talent sont indéniables. Nous l'avons tous constaté ».

« Je ne pense pas qu'on puisse exiger quoi que ce soit de précis de lui pour le moment » Dans la foulée, Fernandez-Matxin a été sollicité pour savoir ce que pouvait réellement espérer Seixas sur le Tour de France cette saison. En filigrane, la question était même de savoir si le prodige français pouvait être considéré comme un vrai rival de Pogacar pour le maillot jaune dès cette année. Et le boss du Team UAE a répondu : « Je ne pense pas qu'on puisse exiger quoi que ce soit de précis de lui pour le moment, et on ne devrait rien exiger de personne à l'avance. Dans le cas du Tour de France, les exigences seront probablement plus élevées que ce qu'un cycliste souhaiterait, mais le simple fait qu'il relève ce défi est déjà un signe de caractère, et c'est précisément ce qui définit son profil de coureur ».