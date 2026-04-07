Cyclisme : Pogacar meilleur coureur de l'histoire ? Armstrong clôt le débat !

Alexandre Higounet

Avec son nouveau succès au Tour des Flandres, son troisième en quatre participations, qui fait suite à sa victoire dans Milan San Remo, le débat autour du statut de meilleur coureur de l'histoire de Tadej Pogacar - face à Eddy Merckx - a été relancé. Mais pour Lance Armstrong, ce débat n'a déjà plus lieu d'être.

Dimanche, Tadej Pogacar a une nouvelle fois réalisé une vraie démonstration de force à l'occasion du Tour des Flandres, écoeurant tous ses adversaires dans les monts jusqu'à Mathieu Van der Poel, qui a cédé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. En remportant - une nouvelle fois de manière éclatante - son troisième « Ronde », trois semaines après avoir gagné son premier Milan San Remo, le double champion du monde reste en course pour l'exploit unique de remporter les cinq Monuments la même saison. Et il s'invite de nouveau dans le débat autour du meilleur coureur de l'histoire, statut jusqu'à maintenant propriété d'Eddy Merckx.

« Il faut en finir avec ce débat, c'est terminé, Pogacaar est le meilleur de tous les temps, et de loin » A l'occasion du podcast The Move, comme relayé par cyclinguptodate.com, Lance Armstrong s'est montré catégorique. Pour lui, ce débat n'existe plus : « Il faut en finir avec ce débat. Pour moi, c'est terminé. Ce gars est exceptionnel. C'est le meilleur de tous les temps, et de loin. Ça se voit chez les autres coureurs… ils le savent. Ils savent comment ça se passe. Le seul facteur qui pourrait changer la donne serait une chute ou un coup du sort, et même ça, ça ne l'arrêterait peut-être pas. Il est quasiment impossible à battre ».