Polémique sur l’arbitrage, une nouvelle révélation va faire enrager le XV de France

Axel Cornic

Depuis l’élimination du XV de France, Ben O’Keeffe se retrouve sous le feu des critiques pour son arbitrage. Les observateurs français dénoncent évidemment des choix favorisant l’Afrique du Sud et après World Rugby, qui a reconnu des erreurs manifestes, c’est l’intelligence artificielle qui vient confirmer ce point de vue.

Décidément, ne parle que de lui. Ophtalmologue dans sa vie de tous les jours, Ben O’Keffe était l’arbitre francophone, que le XV de France semblait apprécier. En un match, il a toutefoi rejoint Craig Joubert ou encore Jaco Peyper au palmarès des personnes les plus détesté par le rugby tricolore.

Coupe du monde de Rugby : La polémique est relancée pour le XV de France ? https://t.co/W6qtbd19YR pic.twitter.com/9K6ZVEV713 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

World Rugby reconnait trois erreurs en faveur de la France

L’arbitrage du Néo-Zélandais a en effet interrogé, avec plusieurs situations qui posaient problème. Et plusieurs jours après ce quart de finale perdu par le XV de France, World Rugby a reconnu qu’il y avait cinq erreurs d’arbitrage nettes lors de cette rencontre. Deux étaient en faveur de l’Afrique du Sud et trois en faveur de la France, avec notamment une de Pieter-Steph du Toit sur Jonathan Danty qui aurait mérité un carton jaune... et peut être plus.

Ou plutôt huit ?