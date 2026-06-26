Transferts - Erling Haaland au PSG : Son entourage fait une annonce inattendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Solidement engagé jusqu’en 2034 avec Manchester City, Erling Haaland semble donc très loin d’un transfert au PSG. Le scénario avait pourtant été évoqué à plusieurs reprises dans la presse ces dernières années, et le père du buteur norvégien laisse d’ailleurs la porte ouverte au PSG pour l’avenir…

Erling Haaland (25 ans) au PSG, l’histoire sera-t-elle vraiment possible un jour ? Le buteur norvégien de Manchester City a régulièrement été évoqué comme une piste à l’étude au sein du club francilien ces dernières années. En vain. Interrogé dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC cette semaine, Alf Inge Haaland, le père d’Erling Haaland, s’est confié sans détour au sujet du PSG et ne semble pas fermé à l’idée d’un éventuel transfert.

« Rien n’est impossible » « Est-ce que dans le passé Erling Haaland aurait pu signer au PSG ? Je ne sais pas, le PSG est un club fantastique, je leur souhaite tout le meilleur. Ils sortent de deux saisons incroyables avec ces deux victoires en Ligue des champions. C'est un très grand club, mais les rumeurs n'étaient pas fondées à l'époque. Le timing n'était pas le bon, ce n'était pas le bon moment. Le PSG reste un top club et je leur souhaite tout le meilleur. Est-ce qu'on pourra le voir un jour en Ligue 1 ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais rien n'est impossible », indique le père d’Erling Haaland au sujet du PSG.