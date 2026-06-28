OM - L’Italie se prépare à l’échec du transfert de Mason Greenwood : Un «grand joueur» est annoncé à sa place !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood est toutefois toujours sous contrat avec l'OM malgré l'intérêt de l'AS Roma. Une situation qui commence à agacer du côté de l'Italie où on commence à envisager un plan B.

Bien obligé de vendre plusieurs joueurs de son effectif afin de renflouer ses caisses, l'OM va notamment se séparer de Mason Greenwood. Néanmoins, ce feuilleton s'éternise face aux exigences marseillaises. Le club phocéen réclame entre 50 et 55M€ ce qui refroidit clairement l'AS Roma, le principal club intéressé. Par conséquent, le journaliste italien Alessandro Vocalelli estime qu'il est temps de passer à un plan B.

Le cas Greenwood agace l'Italie « Il faut commencer à envisager un plan B pour Greenwood, sinon on risque de courir après lui pendant un mois pour finalement se retrouver les mains vides. On risque de se retrouver dans un "cas Sancho bis". C’est une bonne chose que la Roma tente le tout pour le tout avec Greenwood, car il incarne parfaitement le football de Gasperini. Mais si l’Atlético et la Juventus entrent dans la danse, il faudra être prêts », confie-t-il au micro de sur Radio Radio Pomeriggio