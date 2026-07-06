Michael Olise : Real Madrid, PSG… Son club pour la saison prochaine déjà connu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En pleine bourre avec l'équipe de France en Coupe du Monde, Michael Olise est l'une des grandes sensations de l'été, et cette dynamique suscite logiquement de l'intérêt sur le marché des transferts. Le PSG et le Real Madrid sont annoncés sur les traces d'Olise, mais Fabrizio Romano est clair : le meneur de jeu tricolore restera au Bayern Munich la saison prochaine.

C'est un fait, Michael Olise (24 ans) est l'une des grandes sensations de cette Coupe du Monde où il brille sous le maillot de l'équipe de France, et le meneur de jeu du Bayern Munich fait d'ailleurs l'objet de nombreuses spéculations sur le mercato. En effet, malgré un solide contrat qui le lie jusqu'en 2029 avec le club bavarois, Olise attire l'oeil sur le marché des transferts, et deux cadors européens sont notamment sur le coup : le PSG et le Real Madrid.

Le PSG sur le coup ? Olivier Menard, animateur de L'EQUIPE du Soir, avait dévoilé la piste PSG il y a déjà plusieurs semaines dans son émission : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », indiquait Menard. Et ce n'est pas tout pour Michael Olise, puisque le Real Madrid en aurait également fait une priorité pour cet été.