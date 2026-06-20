Mercato - PSG : Un attaquant de l’équipe de France annoncé après la Coupe du Monde ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux talents sur le marché des transferts, le PSG semble clairement en pincer pour Maghnes Akliouche qui figurait déjà sur la short-list de Luis Campos l’été dernier. L’attaquant de l’AS Monaco, actuellement en Amérique pour disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France, a évoqué le sujet en conférence de presse et annonce que rien ne sera décidé avant la fin du Mondial.

Après Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier, le PSG pourrait une nouvelle fois foncer sur un talent de Ligue 1 pour son mercato estival ! Déjà annoncé sur les tablettes du club de la capitale durant l’été 2025, Maghnes Akliouche (24 ans) semble plus que jamais en instance de départ du côté de l’AS Monaco où son contrat court jusqu’en 2028. Et selon les dernières tendances, le PSG est toujours autant attiré par le profil de l’attaquant de l’équipe de France, actuellement à la Coupe du Monde.

Akliouche a déjà vendu la mèche pour son transfert ? Akliouche a d’ailleurs récemment annoncé son probable départ de l’AS Monaco dans les colonnes Nice-Matin, donnant de l’espoir aux supporters du PSG : « Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition, mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer », a indiqué Maghnes Akliouche.