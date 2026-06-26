Mercato - «Le PSG a essayé» : Fabrizio Romano annonce la fin d’un feuilleton !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en train de disputer la Coupe du Monde avec l’Argentine, Julian Alvarez a déjà affiché son souhait de quitter l’Atlético de Madrid avant la fin du mercato estival. Le PSG a été annoncé avec insistances sur les traces du buteur des Colchoneros ces dernières semaines, mais Fabrizio Romano annonce la fin de ce feuilleton entre Alvarez et le club parisien.

« Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », a récemment lancé Julian Alvarez (26 ans) en pleine Coupe du Monde avec l’Argentine, affichant donc son souhait de quitter l’Atlético de Madrid cet été. Plusieurs grosses écuries européennes, comme le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone, sont d’ailleurs évoquées depuis plusieurs semaines comme des points de chute plausibles pour Alvarez. Mais le PSG semble avoir lâché l’affaire…

« Le PSG a essayé, mais… » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a fait le point sur l’évolution du feuilleton Julian Alvarez alors que le FC Barcelone n’arrive pas à trouver un accord avec l’Atlético : « Deux clubs ont essayé d’entrer dans la danse pour Julian Alvarez, savoir si cette impasse entre l’Atlético de Madrid et Barcelone pourrait ouvrir les portes à de nouvelles possibilités. Le premier est le PSG, qui est déjà en contact avec l’Atlético de Madrid pour deux joueurs : Kang-In Lee et Gonçalo Ramos, qui devraient partir cet été. Le PSG a donc essayé, mais Julian Alvarez a dit ‘merci, mais je veux aller à Barcelone’ », indique le journaliste spécialisé sur le mercato.