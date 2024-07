Mercato - FC Nantes : Kombouaré annonce trois énormes départs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à l’entraînement, le FC Nantes prépare activement la saison prochaine et a déjà bouclé le transfert de Matthis Abline pour environ 10M€. Mais les Canaris vont également dégraisser leur effectif. Ainsi, Antoine Kombouaré a confirmé le départ de trois joueurs importants à savoir Douglas Augusto, Pedro Chirivella et Alban Lafont.

Kombouaré annonce trois départs

« La priorité, c'est de travailler pour constituer un effectif le plus proche de celui avec lequel on va démarrer, donc oui aujourd'hui ce sont les postes au milieu qui sont à pourvoir, mais en même temps, vous avez Douglas Augusto (27 ans, en contrat jusqu'en 2027) qui est toujours là, Pedro Chirivella (27 ans, 2026) aussi, donc c'est aussi voir avec eux ce qu'ils vont faire », révèle l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse, avant d’ajouter le nom d’Alban Lafont.

Douglas Augusto, Chirivella et Lafont ont demandé à partir