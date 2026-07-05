Le mercato s’emballe au PSG : Un joueur du Portugal en approche pour 60M€ après la Coupe du Monde ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les excellentes performances de Matvey Safonov dans ce nouveau rôle de gardien titulaire au PSG ces derniers mois, la direction du club de la capitale semble bien partie pour faire une petite folie à ce poste. Diogo Costa, le portier du Portugal et qui dispute actuellement la Coupe du Monde, serait en contacts avancés pour débarquer au PSG avec un transfert à 60M€.

Le poste de gardien de but fait décidément beaucoup parler au PSG depuis le départ de Gianluigi Donnarumma à l'été 2025 ! Le club de la capitale avait d'abord décidé de miser sur Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC pour plus de 40M€, mais le portier tricolore n'a pas vraiment donné satisfaction et a donc rapidement été mis de côté au profit de sa doublure, Matvey Safonov. Et ce dernier a parfaitement assumé ce nouveau statut de numéro un, menant notamment le PSG jusqu'à une nouvelle victoire en Ligue des Champions. Mais pas sûr que Safonov soit pour autant reconduit en tant que numéro un la saison prochaine...

« Il y a des contacts avancés », Diogo Costa au PSG ? En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG est annoncé sur les traces d'un autre gardien, qui performe actuellement à la Coupe du Monde 2026 : l'international portugais Diogo Costa (26 ans). Et jeudi soir, dans l'After Foot sur RMC, le correspondant portugais Gary De Jesus a confirmé cette tendance en précisant que le PSG serait même proche de recruter Costa en déboursant 60M€ au FC Porto : « Il y a des contacts avancés avec le PSG. Il a prolongé en novembre dernier pour faire descendre sa clause libératoire à 60M€ », a-t-il confié.