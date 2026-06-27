«Je me suis dit que c’était la fin» : Un taulier du PSG raconte son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir passé dix ans au sein de l’équipe première du PSG, où il a été formé, Presnel Kimpembe a décidé de changer d’air l’été dernier et a signé au Qatar. Le défenseur central livre les coulisses de cette décision, qui a notamment été motivée par un échange avec Luis Enrique.

Il a longtemps été un taulier du vestiaire du PSG, même si ses pépins physiques à répétition ont plombé ses dernières années passées sous le maillot de son club de cœur : Presnel Kimpembe (30 ans) a décidé de quitter le PSG durant l’été 2025 et s’est engagé avec le Qatar SC. Dans un large entretien accordé à M6, l’international français se confie longuement sur ce choix de carrière, lui qui souhaitait impérativement retrouver du temps de jeu.

« Ça bouillonnait à l’intérieur » « C’est moi qui prends la décision. J’avais besoin de temps de jeu, de m’amuser, de redevenir ce gamin qui prend juste du plaisir à l’entrainement ou en match. J’étais entré dans une spirale où ça devenait un peu compliqué même si j’ai toujours respecté les choix. Ça bouillonnait d’une autre façon à l’intérieur. Je prends la décision d’échanger avec Luis Campos dans un premier temps. Je lui dis : « Luis, je ne sais pas c’est quoi le projet pour l’année prochaine mais j’ai besoin de temps de jeu, j’ai besoin de m’amuser ». Tout de suite, on a échangé. Qu’est-ce qu’il m’a répondu ? Il m’a dit que j’avais raison et qu’il comprenait mon envie de retrouver du temps de jeu », confie Kimpembe sur les coulisses de son départ du PSG.