Grosse annonce sur le mercato du PSG : Ces quatre gros joueurs seront à Paris la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La Coupe du Monde étant désormais terminée, le mercato estival va s’enflammer dans les prochaines semaines, et le PSG est notamment concerné. Malgré les nombreuses spéculations depuis le début de l’été, le club de la capitale a décidé de conserver l’intégralité de ses éléments au milieu de terrain : João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery resteront donc au PSG la saison prochaine.

Ça bouge au PSG en cette période de mercato estival ! Gonçalo Ramos a quitté le Parc des Princes pour signer au Milan AC (75M€), et Kang-in Lee s’apprête quant à lui à s’engager avec l’Atlético de Madrid. Le secteur offensif est donc pour l’instant principalement concerné, mais qu’en est-il de l’avenir des milieux de terrain du PSG, qui se compose notamment de quatre joueurs de renom avec João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery ? Les deux internationaux portugais, qui ont été évoqués avec insistance dans le viseur du Real Madrid ne début de mercato, ne bougeront pas. Et il en sera de même pour leurs coéquipiers de l’entrejeu.

« Le PSG ne veut pas changer quoi que ce soit au milieu de terrain » Fabrizio Romano a fait le point dans une vidéo sur sa chaîne Youtube au sujet de Zaïre-Emery, annoncé sur les tablettes de Manchester United : « Nous avons eu des liens entre Manchester United et Warren Zaïre-Emery. Cependant, mes informations sont que le PSG n'a absolument pas prévu de changer quoi que ce soit au milieu de terrain. Donc le PSG veut que ses milieux de terrain restent », assure le journaliste spécialisé sur le mercato.