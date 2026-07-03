Bruno Genesio dit oui à l'OM : Stéphane Richard balance sur sa signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines d'attente, l'OM a enfin annoncé le nom de son nouvel entraîneur. Sans surprise, il s'agit de Bruno Genesio, dont le nom a régulièrement circulé pour remplacer Habib Beye. Un choix qui a été justifié par Stéphane Richard, le nouveau président marseillais.

Mercredi, quelques heures après avoir confirmé le départ d'Habib Beye, l'OM a officialisé la signature de Bruno Genesio qui sera son nouvel entraîneur. Le club phocéen a publié un communiqué attend depuis de longues semaines, mais la situation économique de l'OM avait retardé cette annonce. Quoi qu'il en soit, Bruno Genesio se tourne déjà vers sa nouvelle mission.

Genesio a enfin signé à l'OM « Bruno Genesio est un entraîneur dont les qualités sont reconnues par l'ensemble du football français. Son expérience, son exigence et sa vision du jeu correspondent pleinement à ce que nous recherchions pour ouvrir cette nouvelle étape. Au-delà de son parcours, nous avons été convaincus par son adhésion à notre projet, sa volonté de construire dans la durée et son enthousiasme à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille. Nous sommes heureux de l'accueillir au sein du club », confie le président de l'OM dans le communiqué officiel du club.