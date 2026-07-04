Bonne nouvelle pour le PSG, le prix de ce transfert est passé de 82M€ à 47M€ !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG cherche à se renforcer d’un point de vue offensif et Crysencio Summerville fait partie des pistes du club de la capitale. Ce dernier, qui vient de briller à la Coupe du monde avec les Pays-Bas, pourrait d’ailleurs coûter moins cher que prévu à Paris. En effet, le prix demandé pour lui faire quitter West Ham a clairement baissé en raison de la relégation des Hammers.

Pour le moment, le mercato du PSG n’est pas encore lancé du point de vue des achats. En effet, le club de la capitale n’a pas encore mis la main au portefeuille, mais il a bouclé une grosse vente. Après trois saisons à Paris, Gonçalo Ramos a décidé d’aller voir ailleurs et c’est ainsi qu’il a rejoint l’AC Milan. Selon certaines sources, la formation italienne aurait déboursé pas moins de 80M€ bonus compris pour mettre la main sur le Portugais.

Le prix de Summerville a baissé La vente de Gonçalo Ramos va forcer le PSG à se renforcer offensivement et Crysencio Summerville fait notamment partie des pistes du club de la capitale. L’ailier néerlandais sort d’une belle Coupe du monde et il chercherait à quitter West Ham en raison de la relégation des Hammers. D’ailleurs, selon les informations de Teamtalk, cette relégation a fait baisser le prix nécessaire pour recruter l’ailier droit. Alors qu’un transfert du joueur de 24 ans se négociait avant à près de 82M€ cela serait maintenant seulement 47M€. Une occasion en or donc à saisir pour la direction parisienne.