Kylian Mbappé : La confidence en privé sur Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’aube de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé apparaissent comme les deux grandes vedettes de l’équipe de France. Faisant partie des membres les plus anciens des Bleus, les deux attaquants s’entendent très bien en dehors des terrains. En privé, le buteur du Real Madrid avoue même que la star du PSG l’a véritablement fait progresser en sélection.

L’équipe de France aura besoin de lui afin de réussir une grande Coupe du Monde. Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé a pris une nouvelle dimension en club. Vainqueur de deux Ligue des Champions consécutive avec le PSG, l’attaquant de 28 ans doit passer un palier en sélection. Pour cela, Dembélé peut notamment s’appuyer sur une très bonne relation avec Kylian Mbappé.

Mbappé reconnaît que Dembélé l’a fait progresser Comme l’indique le journal l’Equipe ce dimanche, Ousmane Dembélé passe beaucoup de temps avec le capitaine français, et n’hésite pas à le prévenir concernant ses efforts défensifs à fournir. De son côté, Mbappé ne manque pas de reconnaître l’importance du numéro 10 du PSG dans le groupe des Bleus. Comme le révèle le quotidien sportif, Kylian Mbappé confie même auprès de ses proches qu’Ousmane Dembélé l’a certainement plus fait progresser en sélection que l’inverse. En privé, l’attaquant du Real Madrid reconnaît par exemple qu’en 2021 lors de l’Euro, le départ de Dembélé sur blessure l’avait affecté.