Equipe de France - «Il nous a fracassés» : Le jour où Deschamps a perdu son sang-froid dans le vestiaire

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Réputé pour son contrôle de soi, Didier Deschamps a forcément laisser exploser sa colère en 14 ans de service à la tête de l'équipe de France. Mathieu Valbuena se souvient de l'un d'eux, avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2014 lors des barrages contre l'Ukraine. Un coup de gueule qui l'a profondément marqué.

L'équipe de France va disputer une nouvelle phase à élimination directe sous Didier Deschamps. C'est simple, depuis sa première compétition sur le banc de touche des Bleus, le sélectionneur a toujours été présent aux moments de vérité (1/4 de finale en 2014, finale en 2016, victoire en 2018, 1/8ème de finale en 2021, finale en 2022 et demi-finale en 2024). Pour sa dernière danse dans son costume de patron de l'équipe de France A au Mondial 2026 sur le sol américain, Deschamps a la possibilité de partir par la grande porte, et pourquoi pas avec une troisième étoile mondiale brodée sur le maillot.

«Il nous a démontés, mais démontés» Mais avant tout cela, l'héritage de Didier Deschamps en équipe de France aurait pu totalement basculer. A l'automne 2013, l'équipe tricolore a dû passer par les barrages afin de disputer la Coupe du monde 2014. Battus par l'Ukraine à l'aller (0-2), les Bleus ont été plus que bousculés par le sélectionneur dans les vestiaires. Mathieu Valbuena s'en souvient et a raconté ce coup de gueule du calme et maître de ses émotions Didier Deschamps. « Le plus grand coup de gueule de Deschamps durant le Mondial ? Il n'y en a pas eu beaucoup, sincèrement. Non, le gros coup de gueule, ç'a été après le premier match contre l'Ukraine en barrages. Après le match, d'abord, mais aussi le lendemain, quand on est rentrés. Il nous a démontés, mais démontés ! »