Coupe du Monde : «Il faut serrer les dents», ce joueur de l'équipe de France est blessé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi, l’équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du Monde avec un franc succès face au Sénégal (3-1). Titulaire et auteur d’une belle prestation en défense, William Saliba (Arsenal) a révélé ce samedi face à la presse qu’il jouait avec des douleurs au niveau du dos depuis plusieurs mois.

L’équipe de France bien partie sur cette Coupe du Monde 2026. Opposée au Sénégal pour ce premier match du mondial, la formation française a évité ce match piège grâce à une très belle deuxième période. Si devant, Kylian Mbappé et Michael Olise ont offert un récital, la charnière centrale composée de Dayot Upamecano et de William Saliba a également rassuré. Ce samedi soir, le défenseur central champion d’Angleterre avec Arsenal a néanmoins révélé qu’il jouait avec des douleurs au niveau du dos depuis plusieurs mois.

« J'ai des petites gênes depuis plusieurs mois mais j'ai serré les dents » « J'ai des petites gênes depuis plusieurs mois mais j'ai serré les dents. Mais le staff de l'équipe de France me gère très bien aussi. Une Coupe du monde se joue tous les quatre ans, il faut serrer les dents. A 25 ans, tu arrives à un âge où tu as plus d'expérience. Je peux mieux faire et je vais tout donner pour arriver à mon prime », a ainsi confié William Saliba.