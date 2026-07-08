Cyclisme - Tour de France : Selon lui, Vingegaard a un plan bien précis face à Pogacar

Alexandre Higounet

Depuis le début du Tour de France, quand bien même il a porté le maillot jaune grâce au contre-la-montre par équipe, Jonas Vingegaard a été dominé à deux reprises lors des arrivées au sommet, que ce soit lors de la deuxième étape à Barcelone ou sur la troisième arrivant aux Angles. Est-ce déjà le signe qu'il est bien moins fort que Pogacar ? Pas forcément selon l'ancien coureur Thijs Zonneveld, qui y voit plutôt le signe d'un plan précis...

Depuis le départ du Tour de France, quand bien même il a pu porter le maillot jaune après le contre-la-montre par équipe, Jonas Vingegaard est apparu en retrait par rapport à Tadej Pogacar, étant dominé à deux reprises lors d'arrivées en bosse, d'abord pour la deuxième étape du côté de Barcelone, ensuite lors de la troisième étape arrivant au sommet de la courte ascension vers les Angles.

« Sur le moment, on se dit que Pogacar est bien meilleur en ce moment, mais au bout du compte... » Faut-il dès lors y voir le signe que le leader danois de l'équipe Visma-Lease A Bike est moins fort que le double champion du monde, qu'il ne sera pas en mesure de rivaliser pour le maillot jaune ? A l'occasion du podcast In de Waaier, l'ancien coureur devenu consultant Thijs Zonneveld a exposé un point de vue radicalement inverse, expliquant que cela relevait plutôt d'un plan bien précis de la formation hollandaise, visant à ce que le leader danois joue réellement sur ses points forts.