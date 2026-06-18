Cyclisme - Tour de France : Seixas ? Il met les pieds dans le plat !

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs mois, Cyrille Guimard, l'ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, affirme qu'il est trop tôt pour que Paul Seixas fasse le Tour de France alors qu'il n'a que 19 ans et n'a jamais disputé de Grand Tour. Interrogé pour cyclismactu.net après le Tour Auvergne-Rhône Alpes, qui a un peu refroidi les ardeurs, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France reste plus que jamais une voix à écouter.

Depuis que l'hypothèse de la participation de Paul Seixas au Tour de France a été évoquée, Cyrille Guimard a toujours affirmé que ce n'était pas une bonne idée de lancer si tôt dans le grand bain le jeune prodige français, alors qu'il n'a que 19 ans et qu'il n'a jamais disputé de Grand Tour. Pour Guimard, Seixas doit être aligné au départ du Tour de France le jour où il a de véritables chances de le gagner, et il répète depuis plusieurs mois que ce n'est pas réaliste cette année.

« La réalité, je l’ai déjà dite : Seixas est trop pressé » Alors que le Tour Auvergne-Rhône Alpes s'est achevé dimanche dernier, remporté de façon impressionnante par Isaac Del Toro, le lieutenant de Pogacar sur le Tour, qui n'avait pas été dominé par Seixas avant que ce dernier n'abandonne sur chute, les propos de Guimard méritent plus que jamais d'être écoutés.