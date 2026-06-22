Cyclisme - Tour de France : Le moment où Seixas a bluffé le boss de Pogacar...

Alexandre Higounet

Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, a été questionné sur le danger que représentait Paul Seixas à moins de quinze jours du grand départ du Tour de France. Et si le boss de Tadej Pogacar évalue aujourd'hui le jeune Français au même niveau que Jonas Vingegaard, un moment l'a particulièrement impressionné à son sujet...

A moins de deux semaines du départ du Tour de France, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, a été interrogé sur les adversaires de Tadej Pogacar pour le maillot jaune, et notamment sur le cas Paul Seixas. Fernandez-Matxin a ainsi déclaré à bici.pro dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Paul Seixas doit absolument être pris en compte pour le classement général. Il n'a jamais disputé de Grand Tour auparavant, mais quand on réalise de telles performances, on ne peut pas avoir peur d'une course de trois semaines. Je le considère au même niveau que Vingegaard et que ce que le Danois a montré sur le Giro. Sur le papier, les noms sont Pogacar, Vingegaard, Seixas et Evenepoel. Après, la course évolue toujours et permet à d'autres coureurs de se révéler ».

« Au-delà des chutes, ou peut-être grâce à elles, nous avons vu un Seixas exceptionnel, plus fort que prévu » Mais au-delà de la valeur physique intrinsèque du jeune leader de Décathlon-CMA CGM, un moment de course lors du Tour Auvergne-Rhône Alpes semble avoir particulièrement marqué le boss de l'équipe UAE, et l'a amené à considérer que le Français constituait réellement une menace pour Pogacar : sa chute lors de la 7ème étape, l'obligeant à remonter ensuite 4 minutes sur ses rivaux pour le classement général.