Cyclisme - Tour de France : Le message sans équivoque de Pogacar...

Alexandre Higounet

Alors que Jonas Vingegaard arrive regonflé en vue Tour de France, autant par sa victoire au Giro que par sa nouvelle approche du mois de juillet, et que Paul Seixas compte bien y poursuivre son ascension vers les sommets, Tadej Pogacar a, comme il en a l'habitude, veillé à bien marteler le mental de ses rivaux. Et il a utilisé le Tour de Suisse pour cela...

Depuis plusieurs semaines, entre un Jonas Vingegaard reboosté par sa victoire au Giro et sa nouvelle approche de juillet qui annonce qu'il pense être plus fort sur le Tour, et un Paul Seixas qui espère bien poursuivre son ascension sur les routes du Tour de France pour s'approcher encore plus de lui, Tadej Pogacar a senti souffler le vent de la rébellion.

L'objectif de Pogacar était d'assommer moralement Vingegaard et Seixas Fidèle à son habitude, lui qui a toujours veillé à bien matraquer mentalement ses adversaires avant un grand rendez-vous, afin de les maintenir dans une situation d'infériorité, le double champion du monde n'a pas tardé à remettre les pendules à l'heure histoire de bien impressionner à quinze jours du Grand Départ. A l'occasion de la première étape du Tour de Suisse, Pogacar est ainsi parti seul à plus de 70 kilomètres de l'arrivée pour l'emporter avec une très large avance. Le message à ses rivaux est clair : vos nouvelles ambitions ne vont pas résister longtemps...