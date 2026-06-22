Cyclisme - Tour de France : Le boss de Pogacar fixe le niveau de Seixas !

Alexandre Higounet

A moins de deux semaines du départ du Tour de France, après que Del Toro ait remporté le Tour Auvergne-Rhône Alpes et Pogacar le Tour de Suisse, Joxean Fernandez-Matxin, directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, a été interrogé sur le niveau de Paul Seixas aujourd'hui. Et il a répondu sans chercher à noyer le poisson.

Alors que le Tour de France va débuter dans moins de deux semaines, Tadej Pogacar apparaît plus fort que jamais après sa démonstration du Tour de Suisse, qu'il a littéralement survolé. Si on ajoute à cela la victoire solide de son lieutenant Isaac Del Toro au Tour Auvergne-Rhône Alpes, cela place la formation UAE Team Emirates dans une situation de force totale avant les batailles de juillet.

« Paul Seixas, je le considère au même niveau que... » Dans ces conditions, Paul Seixas peut-il réellement espérer quelque chose, lui qui a connu un Tour Auvergne-Rhône Alpes tronqué par une chute dans la deuxième étape alpestre ? A l'occasion d'un entretien à bici.pro relayé par cyclinguptodate.com, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, a été interrogé sur le sujet. Et il a répondu sans détour : « Paul Seixas doit absolument être pris en compte pour le classement général. Il n'a jamais disputé de Grand Tour auparavant, mais quand on réalise de telles performances, on ne peut pas avoir peur d'une course de trois semaines. Je le considère au même niveau que Vingegaard et que ce que le Danois a montré sur le Giro. Sur le papier, les noms sont Pogacar, Vingegaard, Seixas et Evenepoel. Après, la course évolue toujours et permet à d'autres coureurs de se révéler ».