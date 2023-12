Boxe : Ngannou se réjouit des performances de Wilder et Joshua

Florian Barré

Samedi soir, l’Arabie saoudite accueillait un évènement exceptionnel en boxe. En effet, deux des plus grands champions poids lourds actuels étaient programmés : Deontay Wilder et Anthony Joshua. Forcément, Francis Ngannou - qui navigue entre le PFL (organisation de MMA) et la WBC - a été attentif aux performances des deux hommes, qu’il pourrait affronter prochainement.

Surprenant lors de sa toute première sortie officielle en boxe anglaise contre Tyson Fury, Francis Ngannou espère pouvoir rapidement remonter sur le ring. Il se murmure même depuis quelques semaines que l’ancien champion UFC pourrait être opposé au Gypsy King pour une revanche. Mais comme Fury a déjà un combat de prévu début 2024, le Camerounais pourrait lui aussi être programmé face à un autre adversaire en attendant. Peut-être face à Deontay Wilder ou Anthony Joshua ?

Ngannou se moque de la performance de Wilder

À l’heure actuelle, nul ne sait si Ngannou combattra début 2024. Au PFL, en MMA, aucun adversaire ne semble convenir au Predator . En revanche, il y a quelques noms notables du côté de la WBC. C’est pourquoi ce dernier s’est intéressé aux combats de Wilder et Joshua ce week-end. Le premier s’est incliné, à la surprise générale, contre Joseph Parker, entraînant une réaction de l’ancien champion UFC sur X : « Je me lèche les babines après avoir regardé ce combat ». En effet, à 38 ans, Wilder a semblé totalement dépassé. Après le combat, celui-ci a délivré un message sincère. Sans évoquer de retraite pour autant, The Bronz Bomber s’est dit satisfait de sa carrière et s’est demandé s’il avait encore cette flamme en lui.

Joshua fait bonne impression