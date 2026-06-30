Transfert de Greenwood : La confidence lâchée dans la presse, ça va agacer l’OM

Cela fait plusieurs semaines déjà que la presse italienne parle d’un transfert de Mason Greenwood à l’AS Roma. Mais ça semble avoir agacé l’Olympique de Marseille, qui aurait durcit le ton dans les négociations autour de la star anglaise. Et une phrase de l’entraineur romain Gian Piero Gasperini pourrait venir jeter de l’huile sur le feu...
Ça se tend déjà sur le mercato. Candidat au départ du côté de Marseille, Mason Greenwood se retrouve au centre d’un feuilleton riche en rebondissements. Et alors qu’un transfert à l’AS Roma semblait plus que possible, avec l’OM qui réclamerait entre 50 et 55M€ pour le lâcher, la situation aurait subitement changé ces dernières heures.
L’OM met la pression à la Roma
Les dirigeants marseillais seraient en effet très remontés. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, ils n’auraient pas du tout apprécié le comportement de leurs homologues de l’AS Roma, qui auraient contacté le joueur et son entourage sans même les prévenir. A l’OM, on assure d’ailleurs n’avoir jamais reçu d’offre ou de proposition pour Greenwood de la part du club italien. Cet agacement devrait se traduire par un durcissement des négociations avec les Romains, avec aucune baisse possible des fameux 50 ou 55M€ réclamés depuis le départ.
« Nous travaillons en toute discrétion »
Cela n’empêche pas la presse italienne de croire encore à un transfert de Mason Greenwood. Et c’est également le cas de l’AS Roma, puisque Il Messaggero ressort une phrase assez surprenante de Gian Piero Gasperini, au sujet de ce dossier. « Nous travaillons en toute discrétion » aurait confié l’entraineur des Giallorossi, qui serait l’homme derrière toute cette opération. Plusieurs sources ont en effet expliqué que le technicien italien de 68 ans, aurait personnellement appelé le joueur marseillais pour le convaincre de le rejoindre, lui promettant notamment une place importante dans son équipe.