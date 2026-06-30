Transfert de Greenwood : La confidence lâchée dans la presse, ça va agacer l’OM

Axel Cornic

Cela fait plusieurs semaines déjà que la presse italienne parle d’un transfert de Mason Greenwood à l’AS Roma. Mais ça semble avoir agacé l’Olympique de Marseille, qui aurait durcit le ton dans les négociations autour de la star anglaise. Et une phrase de l’entraineur romain Gian Piero Gasperini pourrait venir jeter de l’huile sur le feu...

Ça se tend déjà sur le mercato. Candidat au départ du côté de Marseille, Mason Greenwood se retrouve au centre d’un feuilleton riche en rebondissements. Et alors qu’un transfert à l’AS Roma semblait plus que possible, avec l’OM qui réclamerait entre 50 et 55M€ pour le lâcher, la situation aurait subitement changé ces dernières heures.

L’OM met la pression à la Roma Les dirigeants marseillais seraient en effet très remontés. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, ils n’auraient pas du tout apprécié le comportement de leurs homologues de l’AS Roma, qui auraient contacté le joueur et son entourage sans même les prévenir. A l’OM, on assure d’ailleurs n’avoir jamais reçu d’offre ou de proposition pour Greenwood de la part du club italien. Cet agacement devrait se traduire par un durcissement des négociations avec les Romains, avec aucune baisse possible des fameux 50 ou 55M€ réclamés depuis le départ.