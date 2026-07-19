Coupe du monde 2026 - Équipe de France : La statistique impressionnante qui concerne le PSG et le Real Madrid !

Alexis Brunet

L’aventure de l’équipe de France à la Coupe du monde a donc pris fin samedi soir avec une triste quatrième place. Lors de la compétition, Didier Deschamps a toutefois pu compter sur des attaquants très efficaces. Une statistique impressionnante illustre d’ailleurs la domination du PSG et du Real Madrid dans ce domaine.

Alors que tous les observateurs se montraient très optimistes à son sujet, surtout après la phase de poule, l’équipe de France a malheureusement terminé la Coupe du monde à la quatrième place. En demi-finale, les hommes de Didier Deschamps sont tombés face à l’Espagne (2-0) et ils ont terminé leur parcours samedi soir avec la petite finale contre l’Angleterre. Menés 0-4 à la mi-temps, les partenaires de Kylian Mbappé se sont par la suite réveillés et ils se sont finalement inclinés sur le score de 4-6.

Les joueurs du PSG et du Real Madrid brillent À la mi-temps du match contre l’Angleterre, Didier Deschamps a décidé de faire entrer notamment Bradley Barcola et Ousmane Dembélé et cela a été payant. Les deux attaquants du PSG ont trouvé la faille et Kylian Mbappé y est lui allé de son doublé. D'ailleurs, selon Opta, tous les buts inscrits par l’équipe de France lors de la Coupe du monde, mais également lors de l’Euro, ont été inscrits par des joueurs du PSG ou bien du Real Madrid, hormis les CSC.