Flop à la Coupe du monde 2026 : Un célèbre joueur fait une grande promesse, «je le jure sur ma vie...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Plusieurs sélections ont grandement déçu dans cette Coupe du monde en Amérique du Nord. C’est le cas de l’Uruguay, éliminé dès les phases de groupes sans la moindre victoire. Federico Valverde, joueur du Real Madrid, a pris la parole quelques jours après cet échec.

La Coupe du monde de l’Uruguay a viré au fiasco, avec une élimination dès la phase de groupes après deux nuls face à l’Arabie saoudite (1-1) et au Cap-Vert (2-2) et une défaite contre l’Espagne (1-0). L’ambiance pesante au sein du vestiaire n’a rien arrangé et mis fin prématurément au passage de Marcelo Bielsa sur le banc après trois saisons. « Je ne laisserai rien au football uruguayen, regrettait-il après l’élimination. Tout apport d'un sélectionneur qui travaille depuis trois ans ne compte pas si on n'obtient pas de résultats : la quatrième place lors des qualifications (dans la zone AmSud) n'a eu aucune valeur, la troisième place à la Copa América n'a eu aucune valeur et, évidemment, cette performance (élimination au premier tour de la Coupe du monde), je n'ai pas besoin de la commenter. Ce sera un passage qui n'aura rien laissé. Les questions ne cherchent pas des réponses, mais à déverser sur moi, qui suis le responsable de toute la déception. Nous avons joué pour obtenir sept points et nous en avons obtenu deux. Nous avions un groupe de joueurs de qualité. En dépit du travail, de l'effort et du dévouement, je n'ai pas réussi. »

« Ce n’est que maintenant que je commence à assimiler tout ce que j’ai vécu » Sur Instagram, Federico Valverde est sorti du silence ce jeudi soir avec un message fort. « Plusieurs jours se sont écoulés depuis l’élimination, et ce n’est que maintenant que je commence à assimiler tout ce que j’ai vécu, même si je sais qu’une partie de moi ne se remettra peut-être jamais d’une autre élimination dès le premier tour comme celle que j’ai subie à la Coupe du Monde. Cette blessure reste vive », a confié le milieu du Real Madrid.