Boxe : Ryan Garcia remporte un combat fou contre le champion Devin Honey

Florian Barré

Turbulent sur les réseaux sociaux, Ryan Garcia s’est régulièrement vu comparé à un « fou » ces derniers temps. Son aptitude mentale au combat a été remise en question avant le choc de ce samedi soir contre Devin Haney. Par ailleurs, l’Américain de 25 ans est arrivé avec plus d’un kilo en trop lors de la pesée, comme s’il ne faisait rien sérieusement. Sanctionné financièrement et face à un champion en titre invaincu sur toute sa carrière, Garcia a pourtant réalisé l’impensable.

Ryan Garcia a demandé aux fans de boxe et aux médias d'ignorer son comportement bizarre avant son combat avec Devin Haney. Cela s'est avéré impossible pour beaucoup, tant les frasques complotistes de l’Américain ont pris de l’ampleur mais Garcia a fait valoir son point de vue ce samedi soir, faisant tomber Haney trois fois pour s’imposer à la décision majoritaire dans un combat passionnant. C’est au septième round, et pour la première fois de sa carrière, que The Dream s’est retrouvé au sol, sonné par un crochet du gauche. Même sentence aux 10e et 11e rounds.

Un comportement sulfureux

Beaucoup avaient écarté les chances de Garcia de gagner le combat après avoir passé les mois précédents à se lancer dans d'étranges tirades sur les réseaux sociaux à propos de diverses théories du complot, y compris des discussions sur les Illuminati et les extraterrestres. Garcia a également été vu dans des clubs pas plus tard que la semaine du combat, ce qui laisse supposer qu'il ne prenait pas le combat au sérieux.

Haney tombe mais se remplit les poches