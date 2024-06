Mercato : Ibrahimovic prépare un sale coup au PSG !

Thomas Bourseau

Les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent d’arrache-pied sur le mercato d’été pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Theo Hernandez figurerait dans les petits papiers du PSG, mais Zlatan Ibrahimovic prévoirait de tout chambouler avec un contrat juteux flambant neuf. Pour autant, le travail est loin d’être terminé.

Zlatan Ibrahimovic est passé par le PSG de 2012 à 2016. Cependant, c’est à l’AC Milan que le géant suédois a terminé sa longue et riche carrière. Depuis décembre 2023, Ibrahimovic occupe le rôle de conseiller du club rossonero et serait susceptible de jouer un sale tour au Paris Saint-Germain sur le marché des transferts.

Le PSG intéressé par Theo Hernandez, un coup dur en prévision ?

En effet, le comité de direction du PSG en pincerait pour Theo Hernandez et prendrait sérieusement en considération le fait de réunir la fratrie Hernandez, le frère aîné Lucas évoluant au Paris Saint-Germain depuis l’été 2023. Calciomercato.com explique d’ailleurs ces dernières heures que le latéral gauche de l’AC Milan réclamerait un bon de sortie cet été si jamais aucun accord contractuel n’était trouvé afin de prolonger son contrat jusqu’en juin 2026.

L’AC Milan va se plier en quatre pour Theo Hernandez ?