Les chouchous de Sampaoli en danger, un coup de balai se prépare

Publié le 7 août 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Jorge Sampaoli parti, certains de ses soldats seraient menacés à l'OM. De nombreux joueurs, comme Cengiz Ünder, ne trouvent pas leur place dans le dispositif mis en place par Igor Tudor et pourraient se retrouver sur la liste des transferts lors de ce mercato estival. A la recherche de liquidités, les dirigeants marseillais envisageraient également de se séparer d'un gros poisson au milieu de terrain.

Arrivé à l'OM suite à la démission de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a bousculé les habitudes d'un groupe chamboulé. Nouveau système, nouvelles méthodes et nouveau staff. L'effectif marseillais a du réapprendre à jouer en respectant les principes du technicien croate, qui n'a pas hésité à opérer des choix forts depuis son arrivée. Mais son autorité et sa rudesse ne feraient pas l'unanimité au sein du vestiaire marseillais. Certains joueurs se sont déjà brouillés avec Tudor, impassible en conférence de presse : « C'est du privé. Mais c'était quelque chose qui était à faire. Il y a une bonne mentalité de la part des joueurs, on a fait une bonne semaine de travail à l’entrainement ». De manière générale, le changement dérange, surtout lorsqu'il est abrupte et fait sans explication, ce qui est le cas à l'OM. Le nouvel homme fort marseillais aimerait, au plus vite, tourner la page Sampaoli en commençant par se séparer de certains de ses soldats.





Plusieurs départs espérés dans les prochains jours

A la recherche de liquidités, l'OM va se séparer de plusieurs éléments dans les prochaines semaines. Barré par Jonathan Clauss, Pol Lirola pourrait ne pas avoir l'occasion de s'exprimer cette saison. Recruté par Jorge Sampaoli la saison dernière, l'Espagnol a été récemment annoncé dans le viseur de Southampton. Egalement bloqué par la concurrence en défense centrale, Duje Caleta-Car ne sera pas, non plus, retenu. Problème, le Croate ne disposerait d'aucune offre pour l'instant. L'OM aimerait se séparer vite du joueur afin d'éviter qu'il puisse partir libre en 2023 selon les informations de La Provence .

Cengiz Ünder et Bamba Dieng dans l'incompréhension

Des doutes existent également sur la continuité de Cengiz Ünder. Performant la saison dernière, l'international turc évolue dans un rôle, celui de piston, qui ne correspond pas à ses qualités offensives. L'incompréhension est présente chez l'ailier, qui aurait en plus, reçu les remontrances de son entraîneur. Pour lui aussi, des questions se posent au sujet de son avenir à l'OM. Une grosse offre pourrait faire réfléchir Pablo Longoria à en croire le quotidien régional. Le président marseillais a un autre dossier sensible à gérer, celui de Bamba Dieng. Le Sénégalais ne rentre pas dans les plans d'Igor Tudor et a été invité à trouver une porte de sortie. Mais comme l'a récemment annoncé son agent, l'attaquant veut se battre et rester à l'OM. Surtout qu'il n'aurait eu aucune discussion avec son coach. Son attitude durant les entraînement serait remarquable. Pas sur, pour autant, qu'il puisse obtenir sa chance.

