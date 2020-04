Médias

Médias : On connaît déjà le successeur de Dugarry sur RMC ?

Publié le 7 avril 2020 à 17h10 par La rédaction

D’après les informations de l’Equipe, Christophe Dugarry pourrait quitter RMC à l’issue de la saison. Le nom d’un successeur potentiel fait son apparition…

C’est la fin d’une ère à RMC. Ce lundi, l’Equipe annonçait que Christophe Dugarry allait quitter RMC. Une nouvelle qui a secoué le monde médiatique du football français, alors que le champion du monde 1998 a repris ce lundi son émission « Team Duga » . Le consultant sportif souhaiterait prendre une « pause médiatique » . Et le nom d’un éventuel successeur commence à circuler…

Habib Beye ciblé