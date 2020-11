Médias

« Bad Boys », RMC Sport raconte l’histoire des sales types du football

Publié le 27 novembre 2020 à 15h20 par La rédaction mis à jour le 27 novembre 2020 à 15h23

Dans son nouveau numéro de « Transversales », RMC Sport propose une immersion dans le monde des sales types du football. Diego Costa, Roy Keane, Éric Cantona ou encore Marco Materazzi, portraits des mauvais garçons qu’on aime tant détester.