Tennis : Une joueuse accable Mouratoglou, un dopage installé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plongé au cœur d'un épineux débat à cause de l'affaire Simona Halep, Patrick Mouratoglou voit des accusations commencer à tomber autour de son académie. L'entraîneur français, qui s'occupait de la Roumaine avant son contrôle positif à une substance dopante fin 2022, serait d'ailleurs en cause dans cette histoire. En effet, l'ancienne numéro 1 mondiale base sa défense sur le fait qu'on lui aurait donné un complément alimentaire contaminé, ce qui expliquerait son contrôle. Mais d'après les dernières informations, le problème serait plus profond...

On ne le présente plus dans le monde du tennis aujourd'hui. Patrick Mouratoglou a bâti un réel empire en s'imposant petit à petit comme une référence en matière de coaching, d'académie et maintenant d'organisateur d'événement. Le Français d'origine grecque est pourtant en plein cœur d'un débat houleux puisque récemment, c'est une jeune joueuse roumaine de 18 ans, passée par l'académie, qui vient de faire des déclarations déroutantes.

« La première fois, j'avais peur »

Actuellement classée à la 449ème place mondiale à la WTA, Maria Sara Popa est une joueuse roumaine de 18 ans qui commence progressivement à passer quelques échelons. Mais la compatriote de Simona Halep a lâché une bombe par rapport à son expérience à la Mouratoglou Tennis Academy, installée à Biot en Côte d'Azur, quand elle avait 12 ans. « J'ai joué à la Mouratoglou Academy. Il est vrai que les sportifs reçoivent certaines substances dès leur plus jeune âge. Chez les juniors, vous n'êtes pas contrôlé par l'Antidopage. Ils vous laissent grandir un peu plus, jusqu'à 17 ans, et à partir de là, les contrôles commencent de manière plus intensive. Les joueurs et les parents doivent être d’accord. Ils reçoivent une feuille et doivent signer pour accepter de prendre cette substance. La première fois que j'ai eu peur, je ne savais vraiment pas ce qui se passait » lâche-t-elle sur le média roumain Antena Sport.

Tennis : Nadal encore blessé, il va annoncer la fin de sa carrière ! https://t.co/EymVnFGcq8 pic.twitter.com/57QOKsWhI6 — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Le cas Halep interroge

Si l'on s'intéresse à la défense de Simona Halep pour tenter d'annuler sa suspension et reprendre sa carrière, on s'aperçoit que ce scénario ne s'étendrait pas du tout que pour les jeunes joueurs. « Il y a eu des erreurs des deux côtés. Peut-être qu'elle aurait dû faire attention aussi, peut-être que les gens de Mouratoglou auraient dû faire attention aussi, pour lui dire exactement quand lui donner cette substance, peut-être. Je ne connais pas les détails et je ne veux pas trop entrer dans les détails. Nous ne connaissons pas l'intérieur. Il y a des athlètes qui prennent ces substances, mais ils ne se font pas prendre parce qu'ils savent exactement quand éliminer la substance et ils savent exactement quand les prendre » poursuit Maria Sara Popa.

Une belle panoplie de joueurs

Ancien entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou a vu passer beaucoup de joueurs à ses côtés et on peut déjà commencer à se poser des questions. En effet, outre Simona Halep, il a pu mettre à profit ses qualités d'entraîneur avec Grigor Dimitrov, Stéfanos Tsitsipas ou encore Holger Rune. Autant de grands noms dont on peut maintenant douter, sans compter tous les jeunes joueurs qui passent chaque semaine dans son académie... Une réaction est attendue.