Fils, Van Assche... Ces jeunes qui se tirent la bourre pour Roland-Garros

Depuis le début de la saison 2023 particulièrement, le tennis français a pu découvrir plus en profondeur le visage de deux nouveaux champions : Luca Van Assche et Arthur Fils. Les deux jeunes de 18 ans sont déjà présents dans le grand tableau de Roland-Garros cette année, avec tous les deux un premier match à jouer ce lundi. Le hasard du tirage au sort a fait que les deux peuvent s'affronter au deuxième tour en cas de victoire.

Ils ne cessent de progresser depuis des mois et ils pourraient bien être l'attraction de ce Roland-Garros 2023. Le contingent français a la chance d'être particulièrement bien représenté cette année même si Arthur Fils et Luca Van Assche pourraient vraiment attirer l'attention. Issus de la même génération et proches, ils se tirent la bourre à la manière de la génération Tsonga-Monfils-Gasquet-Simon, ce qui ne peut être que bénéfique.

Premier titre, premier Roland

Engagé à Lyon la semaine dernière, Arthur Fils a vécu un parcours atypique pour gagner son premier titre sur le circuit ATP. 63ème mondial désormais, il avait bénéficié d'une invitation pour Roland-Garros car son classement ne suffisait pas à l'époque. Une superbe préparation pour Roland-Garros, comme il l'a laissé entendre à son arrivée à Paris. « Je me sens bien. J'ai voyagé hier après mon match, je me suis entraîné une petite heure aujourd'hui. J'ai bien préparé. Je suis prêt pour Roland. Cela va être un très bon match sur un beau court comme ça, avec le public à fond. C'est sûr qu'on joue pour ce genre de match. Je vais prendre plaisir et je vais voir ce que cela donnera » confiait-il ce dimanche, avant son entrée en lice sur le court Simonne-Mathieu face à un client sur terre battue, l'Espagnol Davidovich Fokina.

Roland-Garros : Pourquoi les Français vont mettre le feu https://t.co/M9wP1Cqo7u pic.twitter.com/Df9mQQItPE — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

A la recherche d'un nouveau champion

Samedi, le tournoi célébrait les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. C'était aussi le jour de la finale de Lyon remportée par Arthur Fils, désormais vu un peu plus comme le grand successeur du tennis français. « Je n'étais pas né mais ce qu'il a fait est incroyable. J'ai regardé ses finales pendant toute ma vie, j'ai regardé son service pour gagner les matchs, ensuite son père venait sur les courts. C'est une idole pour moi, depuis très longtemps. C'est vrai que cela fait longtemps qu'un Français n'a pas gagné un Grand Chelem, mais pas de pression, j'ai 18 ans. J'ai toute ma carrière devant moi. J'ai le temps » prévient-il.

