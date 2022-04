Tennis

Tennis : Rafael Nadal est impressionnant !

Publié le 2 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

Alors que sa carrière est déjà bien remplie, Rafael Nadal ne semble jamais baisser les bras, ce qui suscite l’admiration de Rob Steckley.

A 35 ans, Rafael Nadal semble ne jamais baisser de régime. En effet, l’Espagnol a réalisé l’un des meilleurs débuts de saison de sa carrière, et sa victoire à l’Open d’Australie a choqué beaucoup de monde, notamment en raison de sa remontée lors de la finale face à Daniil Medvedev. Alors qu’il est pourtant régulièrement victime de douleurs au pied en raison d’une maladie survenue en 2005 et qu'il possède une armoire à trophée très fournie, le numéro 3 mondial semble ne pas vouloir prendre sa retraite. Si cela impressionne de nombreux acteurs du tennis, c'est notamment le cas de Rob Steckley.

« On dirait qu’il s’effondre mais il ne nous quitte jamais »