Rugby - Top 14 : Quesada remobilise les joueurs du Stade Français !

Publié le 23 septembre 2021 à 18h35 par A.C.

Gonzalo Quesada est conscient que la réception du Castres Olympique ce samedi est déjà cruciale pour le Stade Français.

On ne pouvait pas faire pire. En trois journées de Top 14, le Stade Français a connu trois défaites... et quelles défaites ! Pour commencer, les Parisiens ont chuté à domicile contre le rival voisin du Racing 92 (21-36), avant d’aller perdre sur la pelouse de l’Union Bordeaux-Bègles (37-10). Cela s’est terminé sur une véritable déroute au stade Mayol contre le RCT de Sergio Parisse (38-5), qui ne s’inquiète toutefois pas plus que ça pour son ancien club. « Pour le Stade Français, c'est compliqué avec trois défaites. Ça me fait mal de les voir en difficultés. Mais je sais aussi que le club sait rebondir dans des moments comme celui-là » a déclaré l’ancien capitaine du Stade Français. « Ils savent se resserrer et vont bien préparer Castres pour lancer leur saison ».

« On s’est dit des vérités, on s’est préparés sans se mentir, mais tout en gardant notre cap »