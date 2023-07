Coup de tonnerre, une autre star lâche tout avant la Coupe du monde

La rédaction

Véritable figure du rugby sud-africaine en France, François Steyn ne sera pas de la prochaine Coupe du monde. Alors que les hostilités vont démarrer le 8 septembre prochain, la star sud-africaine a annoncé sa retraite et ne visera donc pas un triplé, après avoir remporté le trophée Webb Ellis en 2007 et 2019.

Il ne reste plus que quelques semaines avant le début du rendez-vous mondial du rugby, avec le XV de France de Fabien Galthié annoncé comme l’un des grands favoris avec l'Irlande. Mais plusieurs stars ont décidé de passer leur tour pour cette Coupe du Monde...

Après Hogg...

C’est le cas de Stuart Hogg, qui a la surprise générale a récemment annoncé sa retraite immédiate. « Je me suis battu avec tout ce que j'avais pour participer à la Coupe du monde de rugby mais cette fois-ci mon corps n'a pas été en capacité de faire ce que je voulais et ce dont j'avais besoin » a récemment expliqué la star écossaise, via les réseaux sociaux.

C’est au tour de Steyn !